La Reggina ad Alessandria per rivendicare la gara di andata: tra i Grigi due vecchie conoscenze amaranto

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Lo 0-4 dell’andata costò la panchina ad Alfredo Aglietti

Sarà una gara fondamentale per la permanenza in Serie B quella che domani vedrà protagonista l’Alessandria. La squadra di Moreno Longo ospiterà la Reggina (già salva da diverse settimane) ma con la voglia di rivalsa dopo lo 0-4 dell’andata, umiliazione vera e propria per gli amaranto allenati da Alfredo Aglietti. Quella sconfitta costò la panchina al tecnico toscano.

Al Moccagatta i calabresi ritroveranno due vecchie conoscenze: Simone Corazza e Antonino Barilla.

Il primo, protagonista della cavalcata in Serie B con Mimmo Toscano, è riuscito ad arrivare in Serie B con i Grigi. Attualmente è il miglior marcatore della squadra con 12 reti. Corazza è rimasto nel cuore della tifoseria amaranto ed al Granillo venne omaggiato con una standing ovation nel momento della sostituzione.

Antonino Barillà, reggino cresciuto nel settore giovanile amaranto, è approdato all’Alessandria nel calciomercato invernale dopo aver cercato un ritorno alla Reggina. Classe 1988, con la casacca amaranto ha collezionato 171 presenze e 11 reti.

Una partita che non sarà dunque sottovalutata dalla Reggina, reduce dalla vittoria contro il Lecce, che sul terreno del Moccagatta onorerà la maglia fino alla fine, con un risultato da rivendicare ed un settore ospiti sold-out, pronto a spingere gli uomini di Stellone fino alla fine.