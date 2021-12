L’attenzione del comune di Scicli nei confronti dei diversamente abili: dal 1° gennaio al 15 novembre 227 multe per sosta negli stalli dei disabili

La Polizia municipale del Comune di Scicli ha sanzionato automobilisti indisciplinati che parcheggiano negli stalli di sosta riservati ai disabili con 227 multe dal 1° gennaio al 15 novembre 2021. La media è, purtroppo, di quasi una multa al giorno, il che rende chiaro quanto dura sia la repressione attuata.

“Sul tema dell’accessibilità ai luoghi pubblici in favore dei portatori di diverse abilità, il Comune di Scicli sta facendo molto sia sul piano dell’eliminazione delle barriere architettoniche che sul piano della repressione di comportamenti incivili” commenta l’assessore ai Servizi sociali Avv. Simona Pitino.

Il Comune sta realizzando un percorso per ipovedenti da Largo Gramsci a piazza Carmine, lungo tutto il centro storico, con l’ulteriore abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione dei cartelli stradali per gli ipovedenti. L’intervento è stato finanziato nell’ambito della cosiddetta Democrazia Partecipata e con una quota parte di bilancio comunale. L’ok dato dalla Sovrintendenza di Ragusa dieci giorni fa a nuovi interventi, permetterà di eliminare ulteriori barriere architettoniche, anche in edifici pubblici, i cui lavori inizieranno in gennaio. Intanto, è stata costruita una rampa per disabili in corrispondenza della farmacia comunale.

Il Comune si è dotato di un fiorino per il trasporto disabili, garantendo a decine di cittadini un servizio di grande utilità per chi, in ragioni di cure o di necessità mediche, deve raggiungere luoghi distanti. “Il tema delle diverse abilità è tanto caro all’amministrazione in carica – continua ancora l’assessore Pitino – ed è un fatto noto a tutti a Scicli. Basti ricordare che i siti culturali, da anni, sono gestiti da una cooperativa di tipo B che dei portatori di diverse abilità ha fatto un punto di orgoglio”.