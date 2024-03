Lazio-Juventus, ecco la solita ‘Allegrata’: Max pensa a un nuovo titolare

Pubblicato il 30 Marzo, 2024

La Juventus si appresta a scendere in campo oggi alle 18 contro la Lazio presso lo Stadio Olimpico di Roma. È il debutto assoluto del nuovo allenatore biancoceleste, Igor Tudor, già noto alla Juventus poiché era il vice di Andrea Pirlo a Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Vecchia Signora sta già elaborando una strategia per cogliere di sorpresa Tudor. Si tratta della cosiddetta ‘Allegrata’, ossia una mossa inaspettata di Max Allegri.



LA MOSSA A SORPRESA DI ALLEGRI

L’allenatore della Juventus potrebbe optare per una decisione a sorpresa schierando Mattia De Sciglio fin dall’inizio, il quale torna dopo un lungo periodo di infortunio al ginocchio. Tuttavia, De Sciglio giocherebbe come terzino sinistro, sostituendo Samuel Iling Junior, un ruolo completamente nuovo per il giocatore milanese. Si potrebbe quindi ipotizzare una Juventus più prudente, più concentrata sulla difesa, poiché i punti necessari per la qualificazione alla Champions League sono ora di estrema importanza.

