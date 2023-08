Liguria: spende 30€ di aperitivo al bar a Spotorno e sullo scontrino gli scrivono “suca”

Pubblicato il 8 Agosto, 2023

In questi giorni sui social grandi protagonisti sono gli scontrini rilasciati dai bar e dai locali che, per un motivo o per l’altro, stanno facendo molto discutere. Solo pochi giorni fa è diventato virale lo scontrino di un bar nel comasco che ha fatto pagare 2 euro in più il taglio di un toast a metà, provocando la reazione incredula dei clienti.

Un altro episodio curioso si è verificato a Spotorno, comune in provincia di Savona, dove a creare “scandalo” non è stato tanto il prezzo quanto piuttosto una scritta oscena sulla parte finale dello scontrino.

Trova scritto “suca” sullo scontrino del bar: la reazione

La curiosa vicenda si è verificata il 4 agosto in un bar di Spotorno ed è stata raccontata sui social dall’uomo, che ha sgranato gli occhi quando si è visto recapitare lo scontrino.

Il prezzo era di 30 euro, regolarmente pagato dal cliente che ha consumato due cocktail, un piattino da aperitivo e una bibita. Quando però la cassa gli ha consegnato lo scontrino l’occhio è caduto su una scritta sulla parte finale che recitava “suca”.

Probabilmente si è trattato di un errore di battitura, di uno scherzo di cattivo gusto o di un messaggio inviato ad un cliente sgarbato o antipatico. Non è chiaro quella scritta come ci sia finita lì, ma di sicuro la foto ha rapidamente fatto il giro del web.

Si susseguono a ripetizione casi di “scontrini pazzi”, che non risparmiano nemmeno i vip. Anche Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui social uno scontrino alquanto anomalo, dal momento che è stato applicato un sovrapprezzo di 2 euro ad una mamma che aveva chiesto un piattino in più per far assaggiare le trofie al pesto alla figlia.