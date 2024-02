Livio e Giovanni, gli eroi pontini che si sono gettati in acqua per salvare una ragazza che rischiava di annegare

Pubblicato il 18 Febbraio, 2024

Ieri sera, all’ingresso di Terracina, si è sfiorata la tragedia quando un’auto, con a bordo una giovane donna, è finita nel canale Pio VI. Un evento che avrebbe potuto avere esiti nefasti, se non fosse stato per l’intervento tempestivo e coraggioso di due ragazzi, Livio e Giovanni, quest’ultimo Agente Scelto di Polizia presso la Polizia Postale di Latina. Senza alcuna esitazione, Livio si è tuffato nelle acque del canale per raggiungere l’auto che stava affondando, seguito da Giovanni. Insieme, hanno tratto in salvo la giovane, che, grazie al loro intervento, sta ora bene.

Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha espresso profonda gratitudine per il coraggio mostrato dai due giovani, sottolineando come il loro gesto sia un esempio luminoso di umanità e speranza. Ha inoltre annunciato l’intenzione di riconoscere formalmente il loro eroismo, predisponendo tutto il necessario affinché Livio e Giovanni ricevano un encomio solenne presso il Palazzo Comunale.

Questo episodio non solo ha evidenziato l’importanza dell’intervento rapido e deciso in situazioni di emergenza ma ha anche rafforzato il senso di comunità e solidarietà tra i cittadini di Terracina. Grazie all’azione di Livio e Giovanni, e al supporto dei soccorritori – Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia Stradale e sanitari del 118 – che sono intervenuti immediatamente, è stato possibile evitare il peggio, trasformando un potenziale disastro in una testimonianza di coraggio e dedizione al prossimo.

In un mondo spesso segnato da notizie negative, storie come questa rinnovano la fiducia nell’umanità e nella capacità delle persone di fare la differenza. Il gesto di Livio e Giovanni rimarrà impresso nella memoria della comunità di Terracina come simbolo di altruismo e coraggio, ispirando tutti noi a fare di più per gli altri, anche nei momenti più critici.

