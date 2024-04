Liz Truss rivela le ultime parole della regina Elisabetta prima di morire: “Le ho impresse nel cuore”

Pubblicato il 16 Aprile, 2024

Afferma di avere avuto un dono prezioso, un privilegio. Quello di ascoltare le ultime parole della regina Elisabetta prima di morire. Lei non è un personaggio qualsiasi. E’ Liz Truss, l’ex premier britannica.

La politica fedele a Boris Johnson per la prima volta ha rivelato degli affascinanti retroscena dell’incontro avuto il 6 settembre 2022 con l’amata regnante due giorni prima di quell’addio che colse sorpresa il mondo.

A Balmoral, in Scozia, trascorse una ventina di minuti parlando di politica. Nonostante fosse visibilmente sofferente, fragile, la regina la accolse col sorriso sulle labbra e le diede alcuni consigli su come affrontare il delicato ruolo di Primo Ministro: “Mi disse che sarebbe stato un lavoro logorante, che fa invecchiare prima”.

E poi, quel che ha definito dono, quel Pace Yourself.

“Mi diede un consiglio su tutti, quello che considerava il più importante e che ho impresso sul cuore: Pace Yourself, Ossia, rallenta, prenditi il tuo tempo. Forse avrei dovuto ascoltarla. Lei era una donna intelligente. Durante il nostro incontro parlò di tutti gli eventi e i problemi dell’epoca”, ha raccontato Truss al Sun durante la presentazione del suo suo libro Ten years to save the West.

Liz Truss, ex premier degli esteri britannica, è rimasta alla guida del partito conservatore inglese per poco più di un mese, cioè 45 giorni: è stato il mandato più breve dei primi ministri nella storia del Regno Unito.

Nata a Oxford, l’ex premier, 48 anni, è figlia di un professore e di un’infermiera, che lei stessa ha più volte definito “a sinistra del partito Laburista”. Attiva in politica sin da giovane e conservatrice da sempre, Truss ha rappresentato l’ala neoliberista del partito.

