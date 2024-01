Lorenzo Biagiarelli, chi è davvero il fidanzato di Selvaggia Lucarelli bersagliato dalle polemiche?

Pubblicato il 17 Gennaio, 2024

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli è nel centro delle polemiche per aver messo in dubbio la recensione di Giovanna Pedretti, morta suicida: ecco la sua storia

Selvaggia Lucarelli è nel centro delle polemiche assieme al suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Quest’ultimo, in particolare, ha dubitato della recensione di Giovanna Pedretti, ristoratrice di Lodi e travolta dall’ondata di odio social. La donna poi è stata trovata morta (si indaga per suicidio). Ma chi è davvero Lorenzo Biagiarelli?

Conosciuto per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, famosa giornalista di 16 anni più grande, Lorenzo Biagiaelli è nato nel 1990 a Cremona ma ha vissuto a Senigallia, nelle Marche. I suoi genitori avevano uno stabilimento balneare proprio nella città marchigiana e lui muoveva i primi passi nella musica. Un mondo che non faceva per lui, poiché l’ha abbandonato per la sua passione per il cibo. Studiava storia all’Università, ma nella vita voleva fare ben altro e così aprì il suo primo blog di cucina. Su Instagram ha condiviso le sue prime ricette e piatti entici e iniziò la sua popolarità grazie anche alla sua compagna Selvaggia. Sbarcò presto in tv su Real Time in Cortesie per gli ospiti e nel 2020 iniziò a lavorare per E’ sempre Mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

La vicenda di Giovanna Pedretti però ha travolto anche Lorenzo Biagiarelli, che come annunciato dalla Clerici, ha deciso di non presentarsi in diretta tv, almeno per il momento.

