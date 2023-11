Maltempo: cicloni e acquazzoni in arrivo nel weekend, allerta in 11 regioni. Massima attenzione in Toscana

Pubblicato il 10 Novembre, 2023

Dopo una lunghissima estate che si è protratta fino ad ottobre inoltrato, il maltempo sta presentando il suo conto salatissimo: dopo la devastazione in Toscana causata dai violenti nubifragi, sembra non volersi arrestare l’ondata di maltempo che nel weekend colpirà quasi tutta l’Italia.

Domani dovrebbe iniziare la cosiddetta “estate di San Martino”, una storia legata al militare diventato vescovo che tagliò in due il suo mantello di lana per darlo ad un povero seminudo e tremante al freddo proprio nel giorno dell’11 novembre. Dopo quel gesto il cielo nuvoloso si aprì lasciando spazio a giornate calde per qualche giorno. Durante l’estate di San Martino le temperature dovrebbero leggermente salire di qualche grado per 3 giorni o poco più. Una “ricorrenza” che potrebbe essere smentita dalle previsioni meteo che prevedono pioggia e violenti temporali.

Maltempo, la situazione oggi

Il Dipartimento della protezione Civile per oggi ha previsto piogge e temporali sparsi per tutta l’Italia, che potrebbero essere molto intensi e accompagnati da violente grandinate e raffiche di vento tra Toscana e Lazio nelle prime ore del mattino, per poi spostarsi verso il Molise, la Campania, la Basilicata e la Calabria.

Il Dipartimento ha anche diramato un’allerta arancione per il rischio idrogeologico sulla Toscana nord-occidentale ed è prevista allerta gialla in altre 10 regioni: Umbria, Calabria, Sicilia, Lazio, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna.

About Post Author