Miracolo della scienza: mamma e gemellini hanno solo 3 anni di differenza, come è possibile?

Pubblicato il 17 Marzo, 2023

Quando il miracolo della vita e le tecnologie sempre più avanzate della scienza si uniscono, allora possono verificarsi casi straordinari ai quali si fa fatica a credere. E così due genitori hanno messo alla luce due gemellini, concepiti in realtà 30 anni fa. I loro embrioni infatti furono congelati nel 1992 e ceduti solo nel 2022 alla coppia di genitori. La mamma, che ha 34 anni, in teoria avrebbe solo 3 anni in più rispetto ai suoi gemellini.

La mamma ha solo 3 anni in più dei suoi gemellini: l’incredibile storia

Protagonisti di questa storia sono Rachel e Philip Ridgeway, oltre ovviamente ai gemellini Timothy e Lydia nati lo scorso 31 ottobre 2022.

I due embrioni erano stati congelati nell’aprile del 1992. I genitori biologici, che vollero restare anonimi, dopo la fecondazione in vitro donarono i loro embrioni rimanenti al “National Embryo Donation Center”.

Si tratta di un’organizzazione no profit cristiana che concede i trasferimenti di embrioni congelati solo a coppie eterosessuali sposate da almeno 3 anni. Gli embrioni in questione sono stati conservati in azoto liquido a -128 gradi centigradi, con altre migliaia di embrioni.

Il padre, Philip, ha voluto raccontare a Insider questa incredibile storia: “È un fatto strabiliante, nessuno dei nostri amici riesce a crederci. Rachel è stata concepita solo 3 anni prima di loro”.

La coppia ha già 4 bambini tra uno e 8 anni e la famiglia si è allargata ancora di più dopo l’arrivo dei due piccoli gemellini che hanno portato ulteriore gioia in casa.