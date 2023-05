Maratona del sesso finisce malissimo: rischia di morire dopo aver fatto l’amore per 24 ore consecutive

Pubblicato il 18 Maggio, 2023

Un turista tedesco di 50 anni, decisamente troppo passionale e caliente, rischia di pagare a carissimo prezzo la sua eccessiva focosità. É infatti arrivato in fin di vita all’ospedale dopo una vera e propria maratona del sesso con la moglie durata ben 24 ore consecutive.

Maratona del sesso: la ricostruzione dell’incredibile vicenda

L’uomo era in vacanza con la moglie in Toscana, a Castel del Piano, e ha deciso di scatenarsi letteralmente sotto le lenzuola con la moglie. L’eccitazione dell’uomo probabilmente è stata stimolata dall’Mdma, una sorta di ecstasy, che lui ha assunto e che lo ha spinto a fare sesso con la moglie per ben 24 ore consecutive, come riferito da Maremma Oggi.

Improvvisamente però l’uomo, durante uno dei numerosi rapporti, ha iniziato a sentirsi male e così è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Grosseto in condizioni gravissime in stato di shock settico, che aveva già provocato la necrosi parziale del pene e dello scroto. Per una settimana il 50enne ha lottato tra la vita e la morte ricoverato nel reparto di rianimazione, ma adesso fortunatamente sembra essersi stabilizzato e stare meglio.

La “bravata” potrebbe comunque costare carissimo all’uomo che, secondo le diagnosi dei medici, potrebbe essere affetto da impotenza e non avere quindi più erezioni.