Pubblicato il 15 Marzo, 2024

La società McDonald’s Corporation è un’azienda statunitense specializzata nella ristorazione fast food. Fino al 2018 ha detenuto il primato mondiale per numero di punti vendita, ma è stata superata da Subway. La sua sede è stata trasferita da Oak Brook, nell’Illinois, a Chicago all’inizio del 2018. Gestisce le sue filiali sia direttamente che attraverso il franchising. I ristoranti McDonald’s sono presenti in tutto il mondo e rappresentano uno degli emblemi più iconici della globalizzazione e dello stile di vita moderno caratterizzato da un ritmo frenetico e consumismo diffuso. Recentemente, l’azienda ha riscontrato problemi tecnici nei sistemi operativi in Australia, Giappone, Hong Kong e Regno Unito, con la chiusura di numerosi negozi e la sospensione degli ordini online.

MCDONALD’S RISTORANTI CHIUSI IN DIVERSE PARTI DEL MONDO: COSA SUCCEDE

Sembra che McDonald’s abbia riscontrato un problema tecnico nei suoi sistemi operativi in Australia, Giappone, Hong Kong e Regno Unito, costringendo molti dei suoi punti vendita a sospendere le attività e interrompere gli ordini online. McDonald’s Japan ha rilasciato una comunicazione su X, dichiarando:

“Molti negozi in tutto il paese hanno temporaneamente sospeso le operazioni”. “Attualmente c’e un guasto del sistema”, avevano avvisato in precedenza. I negozi McDonald’s in tutta l’Australia sono stati colpiti da una grave interruzione, con i clienti che hanno difficolta a effettuare ordini, ha riferito l’affiliato della CNN 9 News. Alla Cnn un portavoce di McDonald’s Australia ha fatto sapere: “Siamo a conoscenza di un’interruzione tecnologica che sta attualmente colpendo i nostri ristoranti a livello nazionale e stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile”. McDonald’s Hong Kong ha dichiarato su Facebook: “A causa di un guasto del sistema informatico, i chioschi mobili per le ordinazioni e le auto-ordinazioni non funzionano. Si prega di ordinare direttamente al bancone del ristorante”.

