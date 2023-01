Messina Denaro, Pif: “Arresto ingiusto? Ma vaffan….” – Video

Pubblicato il 18 Gennaio, 2023

Continua a tenere banco in Italia l’arresto di Matteo Messina Denaro, boss super latitante da trent’anni, e tutte le principali trasmissioni parlano di questo evento per certi versi storico. Si indaga su 30 anni di sotterfugi e inganni e stanno emergendo particolari inquietanti, come la foto misteriosa scattata da Messina Denaro con un operatore sanitario.

Nella puntata di Cartabianca andata in onda su Rai 3 Bianca Berlinguer ha avuto Pif come ospite e l’argomento principale era ovviamente l’arresto di Messina Denaro. Un servizio realizzato a Castelvetrano, paese natio del boss arrestato a Palermo, ha però scatenato la reazione inviperita di Pif.

Il servizio di Cartabianca: “Messina Denaro? E che ha fatto?”

Il giornalista di Cartabianca è andato a Castelvetrano per sondare gli umori dei suoi concittadini e le reazioni sono state sorprendenti. Un anziano commenta placidamente: “Messina Denaro? E che ha fatto? Io non sono nessuno per giudicare”.

Un’altra persona inquadrata di spalle furtivamente sentenzia: “Dopo 30 anni non è una vittoria dello Stato, è una vittoria ridotta ai minimi termini”. E poi c’è un altro anziano che addirittura definisce un errore l’arresto del boss, poiché sulle sue spalle ci hanno mangiato tutti.

Lo stesso anziano rivela che il boss è sempre stato in zona e infatti anche Maurizio Costanzo ha detto che è stato coperto da mezza Sicilia.

La rabbia di Pif: “A queste persone dico vaff…o”

Una volta rientrati in studio Pif, che ha sempre osteggiato la mafia come dimostra il suo film “La mafia uccise solo d’estate” in cui tratta la sanguinosa attività criminale di Cosa Nostra a Palermo negli anni ’90, è letteralmente esploso.

Ecco le sue parole: “Quando nel 2023 un signore dice che hanno fatto male ad arrestarlo dico vaff…o, ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze e dirti vaff…o. Mi fanno più schifo queste persone che Matteo Messina Denaro. Sei senza dignità, quando vedo queste dichiarazioni qua non c’è più giustificazione”.