Michelle Hunziker dice addio a Giovanni Angiolini, “colpa” di un clamoroso ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti?

Pubblicato il 24 Agosto, 2022

Nel mese di marzo Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini erano stati paparazzati mentre si baciavano ardentemente, ma evidentemente era solo un fuoco di paglia, poiché a distanza di pochi mesi i due già si sono detti addio, secondo quanto comunicato dal settimanale Chi.

La breve storia di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: un fuoco bruciato in fretta

La loro è stata una love story breve, ma intesa: prima il bacio nel mese di marzo in Sardegna, poi l’incontro in un albergo a Milano e infine la romantica fuga d’amore a Parigi.

La bella showgirl svizzera ha provato comunque a starsene lontana dai riflettori, anche perché la separazione con l’ormai ex marito Tomaso Trussardi era ancora piuttosto fresca.

Alcune fonti vicino alla showgirl hanno spiegato al settimanale Chi che non c’è una reale motivazione che ha portato alla fine della relazione tra la Hunziker e Angiolini: “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”.

Nessun rimpianto, nessun rimorso, un addio che non lascia strascichi né tanto meno ferite.

C’è l’ombra di Eros Ramazzotti sulla fine della love story della Hunziker?

Eppure si fanno sempre più insistenti le voci di un riavvicinamento tra Michelle Hunziker e un altro ex, Eros Ramazzotti che, secondo alcuni, sarebbe il motivo che ha portato alla rapida conclusione della love story con Giovanni Angiolini.

I due si sono riavvicinati da tempo, tant’è che Michelle Hunziker ha partecipato al video “Ama” di Eros Ramazzotti, dove compare anche la loro figlia Aurora che rappresenta comunque un legame indissolubile tra i due.

Il cantante ha però ribadito che tra i due c’è un rapporto di amicizia, benché condito da stima e affetto sincero. I sentimenti della Hunziker però potrebbero andare al di là di una semplice amicizia poiché, come ha raccontato in una recente intervista, a distanza di anni si trova pentita di aver lasciato l’allora ex marito.

“La scelta – ha confessato la showgirl – l’ho fatta perché ero condizionata da gente che mi diceva che lui mi tradiva, che non era giusto per me, che era negativo. Sicuramente è successo perché ho avuto quell’esperienza, non saprò mai come sarebbe andata altrimenti. Magari saremmo insieme da 26 anni, magari no”.

Potrebbe clamorosamente riaccendersi una fiamma che, dopo 26 anni, evidentemente non si è spenta del tutto?