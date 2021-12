Milano: Anziano ucciso a coltellate nel suo appartamento

Un uomo di 82 anni è stato ucciso a coltellate nel suo appartamento al settimo piano di via Giulio Romano, in zona Porta Romana a Milano. L’omicida sarebbe riuscito a irrompere in casa bucando la porta d’ingresso con una motosega, che poi avrebbe usato anche per colpire la vittima. Ad allertare i Carabinieri i vicini di casa allarmati dal rumore. Gli investigatori stanno indagando sulle conoscenze dell’anziano, incensurato e senza legami familiari: sarebbe già stata esclusa l’ipotesi della rapina, mentre diventa sempre più concreta la possibilità che l’anziano conoscesse il suo aggressore.