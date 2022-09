Minacce social per il procuratore antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri: “Campa poco”

Pubblicato il 9 Settembre, 2022

Il procuratore del capoluogo calabrese è stato minacciato nel corso di una diretta di un collaboratore di giustizia

Minacce arrivate via TikTok con dei profili falsi ai danni di Nicola Gratteri, procuratore antimafia della città di Catanzaro. Nel corso del live del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura, alcuni contatti falsi hanno lasciato delle fasi minatorie: “Campa poco Gratteri come tutti gli uccellini” e ancora “Gratteri, dei 200 arrestati domani ne usciranno 180“. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: “solidarietà a Nicola Gratteri per il messaggio minaccioso comparso su Tik Tok nel corso di una diretta social. Quei toni carichi di allusioni intimidatorie non scalfiranno la determinazione del magistrato, piuttosto squalificano e connotano nel senso più deteriore chi le ha scritte“.