Mirano, avviso pubblico per la gestione di attività a supporto del servizio di trasporto sociale

1.12.2021 – Il Comune di Mirano ha pubblicato un avviso pubblico per individuare, tramite procedura comparativa, un’associazione di promozione sociale o un’organizzazione di volontariato con cui stipulare apposita convenzione per l’esercizio di alcune attività di supporto al servizio di trasporto sociale.

Questo servizio viene svolto a favore di anziani, minori e disabili che hanno necessità di recarsi presso strutture riabilitative, sanitarie, ricreative e scolastiche del territorio allo scopo di garantire il diritto alla mobilità alle persone in situazione di fragilità.

Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

La domanda dovrà pervenire al Comune entro lunedì 13 dicembre 2021.

L’“Avviso pubblico per la gestione di attività a supporto del servizio di trasporto sociale” è pubblicato nel sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura