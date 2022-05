Monica Bertini ha il cuore nerazzurro: ecco per chi è scoppiato l’amore

Pubblicato il 12 Maggio, 2022

“È durata dieci anni, non due, come ho letto su qualche giornale. Ho dei bei ricordi, è finita perché ci siamo scoperti essere come fratelli piuttosto che altro. Sono ancora molto legata a lui”.

Così Monica Bertini sulla relazione con l’ex calciatore Giovanni La Camera.

Giovanni La Camera e Monica Bertini

Adesso, secondo Dagospia, sarebbe esploso l’amore con Piero Ausilio, il direttore sportivo dell’Inter che ieri sera, a Roma, ha conquistato la Coppia Italia nella finale contro la Juventus: “Non una scappatella, non un flirt passeggero: una vera storia d’amore, assicurano i beninformati. L’unione di due mondi, quello del calcio e della tv, che favorisce nuovi amori, non una novità. Ne sanno qualcosa Anna Billò e Leonardo o Gigi Buffon e Ilaria D’Amico”.

Ufficialmente single, ma il gossip sulla vita privata della bella conduttrice sportiva Mediaset impazza.

I due si conoscevano da tempo, considerandole loro professioni. Soltanto di recente però avrebbero iniziato a frequentarsi. Sarebbero stati paparazzati a Milano.

Monica Bertini e Piero Ausilio

VIPERETTA

Nata a Parma nel 1983, Monica Bertoni dopo gli studi a Milano inizia la sua carriera da giornalista, approdando a Sportitalia dopo alcune esperienze in realtà locali.

Passa a Sky e, in seguito, a Mediaset, dove da alcuni anni conduce dagli studi di pre e post partite.

Simpatico un siparietto con Massimo Ferrero, all’epoca dei fatti presidente della Sampdoria.

La Bertini chiese al Viperetta: “Presidente, ha detto che il calcio è donna. A quale attrice assomiglia la sua Samp?”. Il presidente nato a Roma ribatté così: “Somiglia a lei. Non è ancora un’attrice lei, ma lo diventerà. Sta girando il film della sua vita sul piccolo schermo, se poi vorrà un’esperienza sul grande schermo. Le offro io una parte, ma non diciamolo in giro”.