Nasce la sezione di Bologna di AIDIA (Associazione Nazionale Donne Ingegneri ed Architetti).

Venerdì 10 dicembre 2021 dalle 14 alle 18.30, la vicesindaca Emily Marion Clancy introdurrà in Cappella Farnese a Palazzo D’Accursio il convegno Nazionale dell’associazione, patrocinato da Comune e Città metropolitana. Si potrà seguire in diretta streaming sul canale Facebook di Aidia.

Il convegno intende indagare le caratteristiche del ruolo delle donne nel campo delle discipline STEM e la loro affermazione e riconoscibilità nel campo lavorativo, passando dalla declinazione al femminile dei titoli professionali, ai gap salariali e alla trasmissione dei modelli di ruolo al femminile, come elementi fondanti di una reale visione paritaria nel mondo dell’Architettura e dell’Ingegneria.

Il convegno è organizzato dalle socie della recentissima sede di Bologna, nata la scorsa estate dall’incontro di un gruppo di donne ingegneri ed architetti, eterogeneo per età, specializzazione e percorso professionale ma tutte accomunate da un grande entusiasmo e desiderio di portare i temi dell’associazione nazionale nella realtà lavorativa e culturale della città. I temi trattati nel convegno sono cruciali perché, seppure declinati in un contesto specifico, sono di fatto trasversali a tutte le discipline e possono essere volano culturale al fine di porre l’accento sull’empowerment femminile, strumento fondamentale per contrastare la violenza di genere.

AIDIA, nata nel 1957, è un’associazione senza fini di lucro che promuove e valorizza la presenza femminile in ambito lavorativo, si pone l’obiettivo di far conoscere il lavoro delle professioniste e promuove la creazione di una rete nazionale ed internazionale di relazioni per favorire il confronto delle idee e delle esperienze con la finalità di migliorare le competenze tecniche e fornire alla società un contributo qualitativo.