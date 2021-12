Natale 2021: Palline solidali al Mercato di Natale di Santa Croce per aiutare l’ATT

Palline di Natale per aiutare l’ATT, Associazione Tumori Toscana ed i malati di tumore che hanno bisogno di ricevere le cure e l’assistenza a domicilio.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina al Mercato di Natale di Piazza Santa Croce assieme Confesercenti Firenze partner dell’iniziativa.

“Il commercio fiorentino è orgoglioso di partecipare in maniera concreta all’iniziativa di ATT per il Natale 2021. – ha affermato Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze – Come Confesercenti vogliamo dimostrare il nostro supporto e solidarietà, e questo diventa ancora più importante in un momento così simbolico come il Natale”.

Presenti Maria Fusilli Medico ATT, Federico Gianassi Assessore al Commercio del Comune di Firenze, Santino Cannamela Presidente Confesercenti città di Firenze.

“Speriamo che le palline dell’ATT possano portare un messaggio di solidarietà sugli alberi di tanti cittadini per dare così un aiuto concreto a tante persone che combattono ogni giorno contro il tumore. – ha dichiarato la Dottoressa Fusilli, Medico ATT – Il nostro obiettivo principale è che nessun malato debba mai sentirsi solo; ciò vale sempre ma ancora di più a Natale, quando chi attraversa un momento difficile ha bisogno non solo di cure mediche ma anche di affetto e sostegno. Il nostro augurio è che le palline dell’ATT possano regalare un Natale più sereno a tutti, specialmente ai malati oncologici e alle loro famiglie”.

Lepalline di Natale ATT si potranno trovare negli esercizi commerciali degli associati Confesercenti Firenze aderenti all’iniziativa, oltre che nelle sedi e nelle postazioni ATT.

“Le attività fiorentine hanno un grande cuore – ha detto l’assessore Gianassi – e l’adesione a questa iniziativa da parte di tanti negozi ne è la prova. Grazie a queste palline solidali si può fare un dono importante a chi ha bisogno di assistenza. Siamo orgogliosi dell’impegno dei negozi e ringraziamo Att per il grandissimo impegno quotidiano”.

Il ricavato contribuirà a migliorare la qualità di vita dei malati oncologici e delle loro famiglie.

Per info sui gadget natalizi ATT e ordini: www.associazionetumoritoscana.it