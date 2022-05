Nicola Peltz e Brooklyn Beckham in intimità su Instagram: occhio all’anello

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Nicola Peltz, moglie del figlio di David Beckham, Brooklyn, su Instagram con un selfie ha mostrato i suoi anelli e tra questi è saltato più all’occhio quello con diamanti dal valore di 750mila euro.

La curiosità dei fans

L’intento di Nicola era quello di esibire le fedi nuziali, ma la curiosità riguardo all’anello di fidanzamento è giunta da tutte le parti, e il primogenito della coppia David Beckham-Victoria Adams, ovvero Brooklyn, sta seguendo le orme del padre. L’acquisto di gioielli di un certo valore non stupisce affatto per la ricca famiglia, in quanto sulle dita dell’ex Spice Girls sono comparse molte pietre preziose.

Il matrimonio tra i due

Nelle foto in cui compaiono su Instagram si mostrano in momenti di intimità e la didascalia dedicata all’anello porta lo sguardo proprio nella mano. Il matrimonio tra Nicola e Brooklyn è avvenuto da poco, anche se stanno insieme sin dal 2019, e il fidanzamento è arrivato nove mesi dopo il loro incontro. La fase nuziale è stata molto bella e i fan dei genitori di Brooklyn sono stati molto attratti da ciò.