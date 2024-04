Perché Nicole Minetti è diventata incredibilmente famosa su TikTok e cosa c’entra Guè Pequeno?

Pubblicato il 5 Aprile, 2024

Qualche anno fa era popolarissimo il nome di Nicole Minetti, classe ’85, personaggio controverso e discusso che ha lavorato in tv ed è stata anche un’ex politica. La sua figura è legata principalmente al caso Ruby, in seguito al quale fu indagata per favoreggiamento alla prostituzione, e allo scandalo ribattezzato “rimborsopoli” con spese fin troppo “allegre” effettuate con i rimborsi del Consiglio regionale della Lombardia.

Secondo le ultime informazioni Nicole Minetti ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Ibiza, dove lavora come dj. Adesso però Novella 2000 ha rilanciato una clamorosa notizia: potrebbe tornare in tv. In quale veste? Secondo il settimanale due noti format tv se la stanno contenendo per averla come ospite, una presenza che assicurerebbe il pieno di share. Vera o non vera che sia questa notizia una cosa è certa: Nicole Minetti è diventata clamorosamente virale su TikTik senza un reale motivo.

Esplode la mania di Nicole Minetti su TikTok

Sono tanti i tormentoni che diventano improvvisamente virali senza un perché e il meme di John Travolta e Gangnam Style di Psy ne sono un esempio lampane. Fatto sta che, una volta diventati virali, è davvero difficile interrompere la giostra social sulla quale è salita anche Nicole Minetti.

Uno dei video che sta girando maggiormente è quello in cui la Minetti dice: “Sono emozionatissima, c’ho un’ansia pazzesca”, frase ripresa e adattata da molti studenti per raccontare le loro sensazioni prima di un importante esame.

Alcuni ragazzi la considerano addirittura un’icona e sono convinti che in quest’epoca diventerebbe l’influencer numero 1 in Italia in pochi secondi. Non mancano però le critiche, come quello di una ragazza che rivendica il diritto all’oblio della stessa Nicole Minetti. A suo dire l’ex showgirl è andata via dall’Italia proprio per trovare un po’ di pace lontano dai riflettori mediatici e adesso la stanno ributtando dentro il tritacarne dei social, parlando addirittura di violazione dei diritti delle donne.

C’è chi ha risposto che si tratta di video e meme ironici, che non offendono e non insultano nessuno. C’è però anche chi critica questa sorta di venerazione e di esaltazione della Minetti, coinvolta in una serie di scandali anche abbastanza torbidi.

Cosa c’entra Guè Pequeno?

In molti hanno accostato la Minetti a Guè Pequeno, ma perché? I due hanno avuto una relazione nel 2013, ma a parte questo non sembrano esserci altri legami al momento tra i due. Semplicemente il rapper è diventato allo stesso tempo virale su TikTok con la canzone “Come un tuono”, interpretata insieme a Rose Villain, anche lei diventata improvvisamente popolare sui social ma per un motivo per nulla piacevole. Sul web infatti sono girate foto che la ritraggono nuda, ma si tratta di foto fake realizzate con il deepfake. In ogni caso, a distanza di oltre 10 anni, Nicole Minetti e Guè Pequeno sono stati accostati nuovamente, ma solo perché diventati entrambi improvvisamente di tendenza sui social.

About Post Author