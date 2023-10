Noale. All’insegna della Pace l’incontro di Sri Jayendra Swamiji e Mario Attombri con l’amministrazione comunale

Pubblicato il 3 Ottobre, 2023



Noale (Venezia), 3 ottobre 2023 – Una profonda unità d’intenti volta all’evoluzione spirituale di donne e uomini, unica via per la Pace interiore che può poi essere diffusa nel mondo: è il significato profondo dell’amicizia ultra trentennale tra Sri Jayendra Swamiji, capo spirituale del Kailash Ashram di Bangalore (e successore di Sri Tiruchi Swamigal) e Mario e Grazia Attombri, fondatori dell’Associazione culturale Armonia. Oggi sono stati ricevuti nella Sala Giunta del Municipio di Noale dalla sindaca Patrizia Andreotti, dalla vicesindaca Alessandra Dini e dall’assessore allo Sport Giuseppe Mattiello.

“E’ bello sapere di un’amicizia ultra trentennale – ha affermato la sindaca Andreotti – è evidentemente profondo il legame che vi ha unito: ora vi partecipa anche la Città di Noale che ha una Rocca, presidio militare medievale, ma è anche, da diversi secoli, custode della Colonna della Pace. Lo scambio culturale, religioso, spirituale aiuta a trovare le cose che uniscono anziché quelle che dividono e questo consente di fare molte cose: ne è esempio il Tempio della Salute che avete realizzato insieme in India”.

“Siamo qui per ricambiare la visita di Mario Attombri e dell’Associazione Armonia – ha dichiarato Sri Jayendra Swamiji -. La Pace è ciò che tutto il mondo deve cercare. Pochi giorni fa ho tenuto un discorso alla Delegazione permanente dell’India presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra: ho sottolineato che anche se tutti sembriamo diversi, in realtà siamo Uno”.

“Dopo quarant’anni di attività per l’evoluzione spirituale, per promuovere incontri interreligiosi e anche per recuperare siti ambientali – ha detto Mario Attombri – l’invito che rivolgo è sentire con il cuore. Questo è un insegnamento che va trasmesso alle nuove generazioni”.

“Abbiamo tenuto la prima lezione di Yoga a Noale presso l’Oratorio grazie a suor Ernestina” ha ricordato Grazia Attombri.

“Il legame di amicizia tra Mario e Grazia Attombri e Sri Jayendra Swamiji, unitamente a ciò che hanno costruito insieme – ha evidenziato Marcello Libralato dell’Associazione Armonia – dimostrano che i rapporti tra i popoli si possono costruire in serenità e libertà, superando le eventuali barriere politiche e religiose e valorizzando le diversità proprie di ogni civiltà”.

Nel corso dell’incontro è stato presentato un breve filmato sull’attività dell’Associazione culturale Armonia e sul Tempio della Salute di Bangalore, ospedale a struttura piramidale, un’opera molto desiderata da Sri Tiruchi Swamigal, necessaria e importante per fornire cure ambulatoriali.

Dopo lo scambio di doni, su invito del Comune la delegazione indiana e i rappresentanti dell’Associazione Armonia hanno partecipato a una visita guidata alla scoperta della città di Noale, dal Museo della civiltà contadina all’esterno della Rocca dei Tempesta.