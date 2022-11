Ostia, scuole chiuse per allerta meteo del 22 novembre: anche a Roma chiusi parchi, ville e cimiteri

Pubblicato il 21 Novembre, 2022

Il Campidoglio chiude le scuole a Ostia, parchi giochi, giardini e ville storiche a Roma per le previsioni di forti raffiche di vento; martedì 22 novembre è prevista, infatti, su tutto il Lazio, allerta meteo arancione.

Il Campidoglio ha diramato un avviso ai cittadini per l’allerta meteo arancione prevista per domani, martedì 22 novembre. le previsioni meteo indicano venti di burrasca sul litorale del Lazio, così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – in serata firmerà un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. L’ordinanza del sindaco prevede anche per il resto della Capitale – per domani – la chiusura al pubblico di parchi, giardini, residenze storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale. (Foto di repertorio)