Patrizio Billio, infarto mentre gioca a Padel: “La sua morte ci addolora tutti”

Pubblicato il 24 Gennaio, 2023

“Era felice di stare con i ragazzi, un lavoro nient’affatto facile, era un allenatore in gamba, aveva una gran pazienza, sapeva trasmettere ai ragazzi i valori del calcio e dello stare insieme, la notizia della sua morte ci addolora tutti”.

Così Diego Bortoluzzi, 56 anni, ex allenatore secondo di Francesco Guidolin al Palermo, all’Udinese al Swansea, nonché allenatore della squadra femminile del Vittorio Veneto, che lo ha sentito di recente per organizzare la seconda edizione del Milan Summer Camp a Cortina.

A 48 anni è morto Patrizio Billio, originario di Montebelluna, nel trevigiano.

Residente da anni in Kuwait insieme alla moglie e la figlia, dove aveva il ruolo di direttore tecnico dell’AC Milan, responsabile per la squadra milanese dell’area del medio oriente, di stanza nella capitale del paese arabo.

Billio ha perso la vita mentre stava giocando a Padel con un amico: lo ha ucciso un arresto cardiaco.

L’eco della notizia è giunta fino in Veneto grazie al passaparola sui social. Billio aveva il compito di organizzare camp in vari paesi esteri per avvicinare i ragazzi tra i 6 e i 16 anni al mondo del calcio, l’obiettivo da un lato era aumentare le interazioni della squadra calcistica milanese in tutto il mondo, dall’altro anche quello di individuare baby campioni da segnalare ai dirigenti italiani e stranieri.

Billio aveva un trascorso di tutto rispetto anche come calciatore. Da giovane era cresciuto nella Primavera del Milan per poi passare al Ravenna, al Verona, al Casarano.

Nel corso della sua carriera è andato anche all’estero al Crystal Palace di Londra e poi in Scozia, per tornare poi a Sora, Pro Sesto, Massese.

Ha vinto anche due Campionati di Serie C2 con le maglie di Ternana e Pro Sesto. L’anno scorso aveva organizzato a Cortina D’Ampezzo due settimane di vacanza e allenamenti insieme all’Ac Milan Summer Camp di Sporteventi.

: