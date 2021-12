Paura nel Salento. Divampa rogo in un’abitazione, uomo mette in salvo moglie e figlie

Tanta paura nella notte nel Salento per un rogo che è divampato all’interno di un’abitazione e che ha messo a serio rischio la vita dei componenti di una famiglia. L’episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 4, a Campi Salentina in un soggiorno di un condominio in via Calabrese. La puzza di bruciato ha fatto svegliare l’uomo, il padre di famiglia che è riuscito a mettere in salvo la moglie e le figlie e ad uscire dall’abitazione. Poi ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Veglie ad intervenire e mettere al sicuro la zona.

Proprio i caschi rossi hanno evitato il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione, ma il fumo sprigionato dalla combustione li ha costretti a fare evacuare l’intero stabile e non solo gli abitanti dell’abitazione dove è divampato il rogo. In attesa di ulteriori e futuri aggiornamenti, al momento, la casa interessata dall’incendio è stata dichiarata inagibile. Alla base delle fiamme, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe un guasto di natura elettrica.