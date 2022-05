Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Come già successo in altre occasioni sulle nostre strade, sono stati attimi di paura sulla Statale per l’autista di un’autobotte che ha visto il suo mezzo incendiarsi mentre era in corsa. Un’autobetoniera in fiamme sulla strada statale 101, quella che da Lecce conduce a Gallipoli, con esattezza all’altezza dello svincolo per Galatina-Collemeto, in direzione del centro jonico. La vicenda è avvenuta intorno alle 16:15 di questo pomeriggio. Necessario l’intervento una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce. I caschi rossi sono intervenuti sulla statale 101 per spegnere le fiamme e poi mettere in sicurezza la zona. Nessun ferito, per fortuna, ma solo tanta paura per il conducente e gli automobilisti di passaggio, costretti a misurarsi con il fumo denso che ha invaso la carreggiata. Il motivo dell’incendio non è ancora stato stabilito con certezza, ma pare che le fiamme siano scaturite per auto combustione e, quindi, per motivi del tutto fortuiti.

Paura sulla statale, ecco il video dell’incendio

Ecco il video della betoniera in fiamme. Credit to Nardò TeleNetwork