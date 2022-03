Pubblicato il 9 Marzo, 2022

Ai microfoni del Tgr Abruzzo, il Patron attuale del Pescara, Sebastiani, ha spiegato che la cessione del club è vicina.

Queste le sue dichiarazioni riportate anche da tmw. “Per me significherebbe aver coronato il mio desiderio che è quello di passare la mano e lasciare il club a persone serie, che vogliono il bene del Pescara. Ho avuto modo di incontrare fisicamente le persone interessate, hanno voglia di investire in Italia nel mondo del calcio. Chiaramente li affiancherò in questa prima fase di passaggio per dare delle garanzie.”