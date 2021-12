Prati, vermi nella mensa scolastica: scatta controllo dei Nas

I piccoli si sono ritrovati nella pasta e nel riso dei vermi. Entrambi gli episodi sono accaduti nel mese di Novembre

I Nas stanno già indagando sul caso: vermi trovati nel cibo dei bambini all’interno della mensa scolastica di un istituto a Prati. Il primo allarme era scattato l’8 Novembre quando i piccoli avevano trovato i primi vermi nel riso.

Immediati i controlli scattati e i chiarimenti richiesti da parte dei genitori. Pochi giorni dopo è arrivata la lettera di rassicurazione dall’Istituto alle famiglie: i controlli effettuati garantivano la qualità del cibo servito ai bambini.

Si arriva però al 19 Novembre, giorno in cui arriva una nuova segnalazione: questa volta i bimbi hanno trovato ancora vermi ma nella pasta.

Per questa seconda segnalazione sono scattati i controlli dei Nas che però non hanno riscontrato difformità dal protocollo di sicurezza alimentare: nessun prodotto scaduto, utensileria in buono stato di conservazione e adeguatamente sterilizzata.

I Nas però hanno provveduto a prelevare dei campioni di pasta da esaminare: verranno inviati all’agenzia regionale per la protezione ambientale. Sull’accaduto è intervenuta anche l’assessora alle Politiche educative del I Municipio, Giulia Ghia, che ha affermato il bisogno: “di riattivare al più presto la commissione di controllo composta dai nutrizionisti del Municipio per fare periodicamente delle verifiche nelle mense scolastiche, sospesa nelle scuola causa Covid-19”.