Primavera Reggina: sconfitta in rimonta contro il Benevento

Sconfitta in rimonta per la Primavera della Reggina, che al C.S. Sant’Agata viene ribaltata da un Benevento che torna a casa con l’intera posta in palio. Autori di un gran primo tempo, chiuso in vantaggio grazie alla rete di Foti, gli amaranto cedono il passo agli avversari nella ripresa, durante la quale arrivano le reti di Umile, Sorrentino e Malva. Di seguito, il tabellino della gara:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 11ª GIORNATA

REGGINA-BENEVENTO 1-3

Marcatori: 38′ Foti (R), 59′ Umile (B), 80′ Sorrentino (B), 85′ Malva (B)

Reggina: Lofaro, Foti, Musumeci, Zucco (67′ Kamberi), Bongani (85′ Rugnetta), Vigliani, Pagni, Spitale, Diop, Basile (74′ Nvendo Ferrier), Rao. A disposizione: Ammirati, Paura, Latella, Passerelli, Guglielmo, Dioum, Costantino, Scolaro. Allenatore: Ferraro.

Benevento: Tartaro, Galletti (77′ Riccio), Caserta, Prisco (58′ Altamura), Veltri, Brocca, Umile (77′ Maiese), Parisi (58′ Malva), Sorrentino (87′ Pastorella), Pellegrino, Aronica. A disposizione: Bonagura, Vottari, Viscardi, Allenatore: Scarlato

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti: Giuseppe Trischitta di Messina e Roberto Allocco di Bra.

Note – Ammoniti: Vigliani (R), Kamberi (R). Angoli: 8-2 Recupero: 0′ pt, 5′ st