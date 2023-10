Pubblicato il 11 Ottobre, 2023

Siete in procinto di dover viaggiare? Il noleggio auto può essere la scelta ideale per la comodità e libertà di movimento che offre. Ma quali sono le migliori compagnie in Italia tra cui scegliere? Facciamo un breve excursus sulle principali realtà del settore.

Locauto Rent

Dal 1979 gli italiani soddisfano le proprie esigenze di spostamento grazie al noleggio con Locauto Rent. La compagnia venne fondata in Italia, Locauto è specializzata nel noleggio a breve e medio termine di auto e furgoni, oltre al servizio a lungo termine ritagliato su misura per le piccole e medie imprese. Locauto dispone di una flotta di auto tutte immatricolate Euro 6, tra cui auto economiche, berline, station wagon, minivan e furgoni. Locauto ha decine di agenzie di autonoleggio disseminate in tutta Italia, situate negli aeroporti più importanti e nelle principali città. Locauto Rent offre anche la possibilità di effettuare la prenotazione del veicolo direttamente online in pochi clic.

Hertz

Hertz è una delle compagnie di noleggio auto più famose e storiche al mondo, fondata nel 1918 negli Stati Uniti. In Italia, Hertz è presente dal 1954 e offre una vasta gamma di veicoli, dai modelli economici e compatti ai SUV, alle auto elettriche e alle auto di lusso. Hertz ha oltre 200 agenzie di noleggio in Italia, situate nelle principali città, aeroporti e stazioni ferroviarie. Hertz offre anche un programma fedeltà chiamato Gold Plus Rewards, che permette di accumulare punti da riscattare.

Europcar

Si tratta di una compagnia di noleggio auto francese nata nel lontano 1949. In Italia, Europcar opera dal 1976 e dispone di una flotta di oltre 20.000 veicoli, tra cui auto elettriche, ibride e a gas. Europcar ha circa 200 punti di noleggio in Italia, distribuiti nelle principali città, aeroporti e località turistiche. Europcar offre anche un programma fedeltà chiamato Privilege, che garantisce sconti, upgrade e servizi esclusivi ai clienti abituali.

SIXT

SIXT è un’impresa di autonoleggio fondata in Germania nel 1912. In Italia, SIXT è presente dal 1997 e propone una flotta di oltre 10.000 veicoli, tra cui auto compatte, sportive, cabrio, van e monovolume; addirittura propone il servizio di noleggio camion B2B.

Sicily by Car

Sicily by Car è una compagnia di noleggio auto italiana, lanciata nel 1963 da Tommaso Dragotto. In Italia, Sicily by Car si occupa principalmente del noleggio a breve e medio termine di auto e furgoni. Due. Sicily by Car ha più di 50 uffici di noleggio in Italia, presenti in numerose città e aeroporti, con la possibilità anche di prenotare il veicolo senza carte di credito.

Come scegliere la migliore compagnia di noleggio auto in Italia?

Come potete vedere, le compagnie di noleggio auto in Italia offrono diverse opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Per scegliere la migliore compagnia consigliamo di considerare i seguenti fattori: