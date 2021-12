Quarticciolo, arrestati 2 pusher di cocaina nei pressi della “Fontanella”

Prosegue in maniera incessante l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri della Capitale da parte della Polizia di Stato.

Diversi sono stati gli arresti da parte dei poliziotti del V Distretto Prenestino nella periferia Est di Roma.

Il primo nei pressi “della fontanella”, nota piazza di spaccio del quartiere Quarticciolo, dove gli investigatori dopo aver notato un uomo accovacciato dietro ad un muretto, lo hanno raggiunto sorprendendolo proprio mentre cercava di occultare numerosi involucri contenenti 10 grammi di cocaina. Bloccato lo hanno condotto presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento. S.G. 50enne con numerosi precedenti di polizia, originario della provincia di Lecce, al termine degli atti di rito è stato associato presso le camere di sicurezza della locale Questura, in attesa del rito direttissimo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno. Arresto convalidato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Sempre al Quarticciolo gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su un uomo già conosciuto alle Forze dell’Ordine e già arrestato per lo stesso reato. E’ stato notato più volte e in diversi orari della giornata arrivare presso la “fontanella” per prendere contatti con i pusher di zona. Tenuto d’occhio e appostatisi presso la sua abitazione, gli agenti lo hanno visto uscire di casa ed incamminarsi all’interno del “labirinto urbano” costituito da vari lotti abitativi del quartiere popolare e dirigersi verso la nota piazza di spaccio. Fermato per un controllo, A.R. queste le sue iniziali, è stato trovato con 50 grammi di cocaina già divisa in dosi e pronta per essere venduta. Ammanettato il 50enne è stato condotto a Piazzale Clodio dove al termine del processo, è stato condannato alla misura degli arresti domiciliari per 1 anno e 4 mesi.