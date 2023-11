Ragazzi autistici “Camerieri per una sera”; un successo l’evento benefico di Fondi

Pubblicato il 4 Novembre, 2023

La seconda serata di beneficenza che si è tenuta ieri sera a Fondi, durante la quale i ragazzi dell’associazione Liberamente-APS sono entrati a tutti gli effetti a far parte dello staff del ristorante Co.Co, che ha ospitato l’evento, diventando “camerieri per una sera”, nonostante non fosse stata la prima, ha ancora una volta emozionato e riempito d’orgoglio organizzatori e partecipanti.

Anche questa serata è stata il completamento di un progetto iniziato durante il #campoestivo2023 , durante il quale i ragazzi più grandi sono stati guidati da due esperti del nostro territorio in ambito di ristorazione che li hanno seguiti con passione e professionalità, insegnando loro tutti i “trucchi” della sala. I ragazzi se la sono cavata alla grande, soddisfacendo attese ed esigenze di più di 90 persone.

Anthony, Claudio, Gabriele, Jonathan, Luigi, Stefano e Vittorio, ognuno con le proprie uniche caratteristiche, si sono messi in gioco ancora una volta e hanno svolto un servizio davvero impeccabile con serietà e allegria. Tra i vari ospiti hanno avuto l’onore di servire il nostro Sindaco, il ViceSindaco, l’assessore ai Servizi Sociali, i loro genitori e tanti altri sostenitori affezionati alle varie iniziative.

I volti felici, soddisfatti e appagati degli ospiti presenti, hanno dato modo di capire quanto ognuno di loro sia pronto per occupare un domani il proprio posto nella nostra società! La grande adesione da parte di tante persone, testimonia la sensibilità del territorio sul tema dell’inclusione che vuole dire anche uguaglianza di opportunità e prospettive per il futuro. “Insieme, pezzo dopo pezzo – è il commento degli organizzatori – stiamo componendo un puzzle incredibile”.

“Co.Co_OUT” vuole rappresentare un’ importante sfida per il futuro. Un futuro nel quale ogni singolo ragazzo della nostra comunità possa avere pari opportunità, diritti, sogni e desideri e possa occupare il proprio, unico, “posto nel mondo”, contribuendo così alla vita comunitaria, autonomamente!

Tutto questo, inoltre, vuole essere il primo passo per la creazione di un progetto più ampio di inclusione lavorativa attraverso un percorso di formazione di gruppo nell’ottica del #dopodinoi

È inoltre la prova che i punti di forza di questi ragazzi, valorizzati e supportati nel modo giusto, gli daranno la possibilità di svolgere un’attività lavorativa in piena autonomia, rendendo l’inclusione non un miraggio, ma una certezza.

I ringraziamenti a tutti i sostenitori per la meravigliosa riuscita sono doverosi, in particolare un grazie alla dott.ssa Monica Sansoni, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio sempre al fianco dei progetti e delle iniziative che l’associazione organizza e, non per ultimi, un grazie al coraggio e alla lungimiranza delle famiglie che senza paura si sono messe in gioco e ogni giorno lottano e combattono senza mai arretrare.

I ragazzi, intanto, sono già pronti per un’altra serata lavorativa.

