Rapina tentata in un bancomat a Casalnuovo, malviventi messi in fuga dall’arrivo dei carabinieri

Questa notte, intorno le 4:30, un gruppo di malviventi ha provato a sradicare un bancomat in un istituto di credito a Casalnuovo, in via Benevento con un veicolo dotato di argano elettrico. Il colpo però è saltato grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di Castello di Cisterna.

I malviventi, all’arrivo delle forze dell’ordine, hanno abbandonato lo sportello bancomat per poi darsi alla fuga. Le forze dell’ordine hanno inseguito i criminali che hanno imboccato l’Asse Mediano dove, dopo alcuni chilometri, hanno abbandonato l’auto per proseguire la fuga a piedi lasciando perdere le loro tracce. Avviate le indagini dei militari per risalire agli autori del tentato furto.

I furti precedenti a Volla e Casoria

Il furto, nella dinamica, è molto simile a quelli che si sono verificati nel mese scorso. A Volla i malviventi hanno portato via la cassa continua presente nella banca, bloccando le strade di accesso con dei camion. Il giorno dopo fu rapinata una banca di Casoria, da dove fu portata via la cassa continua. Molto probabile quindi che dietro ci sia la stessa mano criminale, considerando la vicinanza geografica delle banche assaltate ed il medesimo modus operandi.