Rapine nel Salento, arrestato 46enne leccese

La dinamica era sempre la stessa: taglierino in mano e mascherina in volto e via ad assaltare attività commerciali nonostante fossero aperte. Ha seminato il panico tra Lecce e provincia, mettendo a segno quattro rapine in tre giorni, tra l’1 e il 3 dicembre. Ora è stato arrestato. Si chiama Francesco Antonelli, ha 46 anni ed è un volto già noto alle forze dell’ordine, in quanto pregiudicato. Al momento era già gravato dall’obbligo di dimora nel comune di Lecce, con divieto di allontanarsi dal domicilio dalle 22 alle 7. Eppure è andato in giro a tentare rapine e a riuscirci anche. La sua latitanza però è durata poco.

L’uomo, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria ed è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Lecce. Gli inquirenti avevano già dei sospetti sulla sua persona, fugato definitivamente dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza attenzionate in questi giorni. Quattro, come detto, le rapine compiute in tre giorni. Tre a Lecce ed una a Cutrofiano. Nel capoluogo salentino aveva messo a segno i furti in una tabaccheria di Piazza Napoli e in due uffici postali, quello di via Taranto e quello in via Benedetto Croce. A Cutrofiano, invece, la razzia era stata compiuta all’interno del supermercato Md.