Reggio Calabria, giovane bagnino salva la vita di una donna nelle acque dello Stretto

Pubblicato il 13 Luglio, 2022

Sarebbe potuta finire in tragedia la vicenda che ha visto protagonista un giovane bagnino di Reggio Calabria, Andrea Falduto. Il ragazzo nel pomeriggio odierno prestava servizio in uno dei lidi siti al centro della città quando una donna è stata trascinata dalle correnti dello Stretto fino a perdere i sensi. Il ragazzo -secondo quanto riportato da Citynow– è riuscito a riportarla a riva ma la situazione si è presentata immediatamente critica: la donna era in arresto cardiaco. La rianimazione portata avanti sempre dal giovane bagnino e l’uso del pallone AMBU ha salvato la vita della donna. Una tragedia sventata dalla preparazione del 17enne che oggi si è letteralmente mascherato da supereroe, evitando il racconto di una pagina di cronaca nera.