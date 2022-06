RIGASSIFICATORE, FRATELLI D’ITALIA: “SERVIVA UN COMMISSARIO ESTERNO, GIANI FACCIA GLI INTERESSI DEI CITTADINI”

Pubblicato il 13 Giugno, 2022

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato.

“Il Presidente non si limiti a essere il contraltare del sindaco Ferrari, solo perché è di un’altra parte politica”



Firenze, 10 giugno 2022: “Sulle questioni ambientali, la sinistra toscana non ha la lucidità necessaria per affrontarle. Per questo, sin da quando è scoppiato il cosiddetto scandalo Keu, abbiamo invocato l’arrivo di commissari governativi per gestire le bonifiche e far luce su questa drammatica vicenda.

Ieri, il governo, purtroppo, ha nominato il Presidente Giani quale commissario per il rigassificatore di Piombino. Il governatore, ricordiamo, era Presidente del Consiglio quando passò in Aula l’ormai noto emendamento Keu. E’ sicuramente il soggetto meno adeguato a gestire una delicata partita, come quella del rigassificatore di Piombino. Senza contare che nell’ultime settimane, Giani è stato più impegnato nel sostenere i candidati del Pd che corrono per le prossime amministrative, invece che a governare la Regione. E inoltre, il governatore si è tenuto per sé numerose deleghe, come il bilancio, lo sport, le terme e le politiche per il mare. Ci chiediamo dove possa trovare il tempo per occuparsi anche del rigassificatore. A questo punto sarebbe stato preferibile un commissario esterno.

Temiamo che il governatore non faccia gli interessi dei cittadini, ma si limiti – così come ha fatto fin oggi – a imporsi quale contraltare del sindaco Francesco Ferrari, solo perché quest’ultimo appartiene a un altro partito politico. Noi, assieme al primo cittadino di Piombino, continueremo ad evidenziare le gravi criticità che l’impianto di Snam porterà al tessuto economico. Non accetteremo ulteriori decisioni prese sulla testa dei cittadini” lo dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano, e Alessandro Capecchi, consigliere regionale FdI e vice-presidente della Commissione Ambiente.