Rinnovato l’accordo di programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i comuni di Venezia, Marcon, Quarto d’Altino

27.1.2022 – Via libera dal Consiglio comunale al rinnovo dell’Accordo di Programma per la Gestione associata delle Funzioni Sociali tra i Comuni di Marcon, Quarto d’Altino e Venezia (capofila). L’assemblea di Ca’ Farsetti, all’unanimità, ha quindi espresso parere favorevole all’accordo che resterà in vigore fino al 31 marzo 2023.

La gestione associata – si legge nel provvedimento – promuove l’integrazione e l’armonizzazione dei servizi territoriali e delle politiche di welfare locale favorendo processi di equità territoriale con l’obiettivo di garantire, all’interno del territorio più ampio, a parità di bisogno, le stesse condizioni di accesso ai servizi.

Le funzioni e le attività coinvolte nella Gestione Associata sono: