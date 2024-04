Roma-Lazio, violenti scontri in città prima del derby: la Capitale si trasforma in un campo di battaglia tra bombe carta e lacrimogeni

Pubblicato il 6 Aprile, 2024

Oggi pomeriggio alle 18:00 si gioca Roma-Lazio, un derby importante per entrambe le formazioni. La Roma sta inseguendo il Bologna al quarto posto, che significa accesso in Champions, mentre la Lazio sta faticosamente cercando di rientrare per la corsa almeno in Europa League.

Purtroppo però la partita fa parlare di sé ancor prima di iniziare per alcuni violenti scontri nella Capitale tra gli ultrà delle opposte fazioni. Che il clima fosse tesissimo lo si era capito già nei giorni precedenti, quando sui muri della città erano comparsi manifesti scioccanti con Hitler e Mussolini con la maglietta della Roma che scortavano ai cancelli di Auschwitz Mr Enrich, simbolo del gruppo ultras biancoceleste degli Irriducibili, con un pigiama a righe tipico dei detenuti ebrei.

I violenti scontri

I primi scontri si sono verifica alle 9:30 di questa mattina vicino allo stadio Olimpico. Circa 200 ultrà laziali si sono spostati da Giusti della Farnesina verso il Bar River, dove c’erano circa 100 ultrà giallorossi. Probabilmente le due tifoserie si sono date appuntamento in chat per poi scontrarsi per strada, una triste pratica che ormai sta diventando un’abitudine tra tifoserie rivali.

Gli ultrà biancocelesti sono arrivati col volto coperto, segno evidente delle loro intenzioni bellicose. Sul posto sono sopraggiunti i poliziotti, che sono riusciti ad evitare uno scontro che avrebbe potuto provocare feriti gravi. Gli ultrà hanno lanciato bombe carta contro i poliziotti, che a loro volta hanno risposto lanciando dei lacrimogeni.

Le due opposte fazioni si sono dileguate, ma gli agenti sono riusciti ad arrestare un tifoso romanista di 40 anni traportato del distretto Ponte Milvio. La Polizia Scientifica sta visionando le indagini per risalire agli autori di questi violenze e sono stati sequestrati i materiali usati per gli scontri, tra i quali caschi, mazze, bastone, cacciaviti e una pietra.

