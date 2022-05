San Basilio, controlli antidroga, 4 pusher arrestati

Pubblicato il 12 Maggio, 2022

I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro sono tornati nel quartiere San Basilio per eseguire una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di reato e di illecito, al fine di ripristinare e rafforzare la percezione della sicurezza. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, i militari hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In manette sono finiti tre giovani romani – un 18enne già noto alle forze dell’ordine e due 19enni – sorpresi, in piena notte, nell’androne condominiale di una palazzina in via Montecarotto mentre erano intenti a confezionare, in dosi, stupefacente del tipo hashish. In totale, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno rinvenuto e sequestrato 50 g di hashish, in parte già suddivisi in dosi, alcune dosi di marijuana e 1985 euro in contanti.

Nel pomeriggio, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato una 35enne romana, senza occupazione e con precedenti, notata cedere dosi di cocaina ad un giovane, identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore. Nelle tasche della donna sono stati trovati 4 g. di cocaina, sequestrati.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. È doveroso precisare che per tutti gli indagati il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.