San Valentino, Marta Fascina non dimentica Silvio Berlusconi: “La più grande forza propulsiva…”

Marta Fascina, che lo scorso novembre è riapparsa in Parlamento dopo un’assenza di 7 mesi, ha voluto dedicare un messaggio d’amore a Silvio Berlusconi scomparso a giugno e ha scelto un giorno particolare: San Valentino, la festa degli innamorati.

La Fascina ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Silvio Berlusconi davanti ad una torta e festoni tutti dedicati al tema dell’amore, esordendo così: “Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile”.

Il messaggio d’amore di Marta Fascina

La Fascina ha voluto così celebrare l’amore, “la più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell’amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità”.

Infine, pur senza nominarlo mai direttamente, la dedica finale a Berlusconi: “Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon San Valentino amore mio. Ti amo”.

Le numerose dediche della Fascina

Non è la prima volta che la deputata di Forza Italia ha scritto dediche d’amore a Berlusconi, come quando gli dedicò una frase dopo poche settimane dalla sua morte in cui diceva di sentire tremendamente la sua mancanza.

“Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu amore mio sei molto in alto. In un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a ricongiungersi. Mi manchi amore mio. Oooooh se mi manchi” – aveva scritto e nei suoi post dove ci sono foto e video che ritraggono Berlusconi.

