San Vincenzo: servizio Informagiovani riapre lo sportello

È di nuovo attivo sul territorio di San Vincenzo il servizio Informagiovani, sportello per formazione e lavoro a disposizione dei cittadini in cerca di occupazione già presente all’interno della biblioteca ‘G. Calandra’. Dal mese di settembre, infatti, il Comune di San Vincenzo, in collaborazione con la cooperativa sociale ‘Le Macchine Celibi’, si è adoperato per poter rendere di nuovo disponibile questo servizio che consente sì ai giovani, ma anche agli adulti, di poter disporre di una preziosa bussola per orientarsi adeguatamente in merito a temi fondamentali quali sono infatti lavoro e formazione.



All’interno della biblioteca comunale di San Vincenzo, presso lo sportello Informagiovani, sarà dunque possibile usufruire di varie tipologie di supporto. Nello specifico: inserimento dell’utente in una rete di comunicazione con i Centri dell’Impiego di Cecina e Piombino per le possibilità di impiego e formazione; gestione sportello informativo sulle offerte di lavoro tramite l’iscrizione a portali online e Garanzia Giovani; creazione di un contatto tra l’utente e enti che offrono percorsi di formazione (corsi di qualifica e frequenza, ITS, agenzie, ecc) territoriale e regionale; supporto creazione e revisione curriculum vitae; condivisione di annunci di lavoro del territorio (tramite social alle pagine Facebook ‘Informagiovani San Vincenzo Sportello per lavoro e formazione’ e Instagram, e mediante la bacheca presente in biblioteca); orientamento per adulti disoccupati e ragazzi che non hanno concluso la scuola secondaria di II grado; informazioni generiche su bandi e tirocini; orientamento per università e percorsi lavorativi e formativi all’estero; informazioni su corsi e tempo libero; informazioni su Spazio Giovani.

Giovani in cerca di occupazione, quindi, ma anche adulti in cerca di supporto e in stato di disoccupazione potranno confrontarsi con un operatore della cooperativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Per richieste specifiche, invece, è preferibile fissare un appuntamento con gli operatori scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica informagiovani@comune.sanvincenzo.li.it oppure contattando il numero di telefono 0565/707273.