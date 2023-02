Sanremo, “Giorgia legalizzala”: l’appello di Fedez e Articolo 31 a Meloni sulla cannabis

Pubblicato il 11 Febbraio, 2023

“Giorgia legalizzala”, è questo l’urlo che si è alzato dal palco dell’Ariston sulle note del successo degli Articolo 31 “Ohi Maria”, chiedendo di fronte a milioni di telespettatori un intervento del Governo Meloni sulla cannabis. A farlo è stato Fedez e gli Articolo 31, appello che resterà certamente inascoltato, visto che il centrodestra non si è mai dimostrato favorevole: La premier ha già detto no nel suo discorso programmatico e Matteo Salvini, proprio l’anno scorso criticava la presenza di Ornella Muti perché, l’attrice si era dichiarata a favore della legalizzazione della cannabis.

Fedez è tornato ieri sera, venerdì, sul palco dell’Ariston per accompagnare gli Articolo 31, J-Ax e Dj Jed, nella serata cover di Sanremo:

Il no della presidente del Consiglio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico tenuto davanti alle Camere del Parlamento lo scorso ottobre ha messo il no alla legalizzazione della cannabis tra le priorità del suo Governo con queste parole: “Di fronte a questo scenario preoccupante, la proposta principe di certa politica in questi mesi è stata promettere a tutti la cannabis libera, perché era la risposta più facile. Ma noi, a differenza di altri, non siamo qui per fare la cosa più facile”.

Anche Matteo Salvini, aveva affrontato l’argomento proprio durante l’edizione di Sanremo dell’anno scorso 2022. Il leader della Lega aveva fortemente criticato Ornella Muti, attrice co-conduttrice del festival, perché “colpevole” a detta di Salvini di “fare campagna per la legalizzazione della marijuana”.

Fedez, seconda volta contro il governo in tre giorni

L’attività di critica contro il governo del rapper milanese sale così, a quota due in tre giorni. Solo l’altro ieri, infatti, aveva stracciato in diretta la foto del viceministro Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia) travestito da nazista e criticato la ministra della famiglia Eugenia Roccella per aver detto che in Italia “purtroppo” c’è l’aborto; a dire il vero l’espressione della ministra ha scatenato critiche – oltre quella di Fedez – anche in molti partiti ed esponenti del Parlamento oltre che in diversi settori della società civile. Fedez per dare forza al messaggio, anche in questa occasione – dopo l’esibizione di ieri sera, ha condiviso il video su Twitter e sui social.