Sardegna: 43enne muore dopo il turno di lavoro in ospedale, un malore fatale alla guida

Pubblicato il 21 Dicembre, 2023

Giovanna Arcadu, 43 anni, originaria di Anela, lavorava come guardia giurata nell’ospedale Antonio Segni di Ozieri: oggi i funerali.

Si è sentita male ed è morta mentre rientrava a casa in auto, dopo il turno di lavoro all’ospedale Antonio Segni di Ozieri. Giovanna Arcadu, 43 anni, guardia giurata originaria di Anela, ha perso la vita intorno alle 21 dello scorso lunedì, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. La donna, alla guida della sua auto – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – avrebbe avuto un malore improvviso e ha prontamente fermato l’auto in una piazzola di sosta. Dopo essere uscita dal mezzo, è stata notata da alcuni automobilisti che si sono accorti delle sue condizioni e l’hanno immediatamente soccorsa, chiamando un’ambulanza. Nonostante però la rapidità dei soccorsi e i tanti tentativi di rianimazione da parte di medici e infermieri del 118, nulla è stato potuto fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere e non è stato possibile salvarla.

I funerali

Oggi, nella chiesa parrocchiale di San Cosma e Damiano, ad Anela, si svolgeranno i funerali. L’intera comunità è rimasta sconcertata per la morte della donna ed il parroco, su Facebook, ha espresso il loro cordoglio: “Annunciamo con profondo dolore – scrive il sacerdote sul social network – l’improvvisa morte della cara Giovanna Arcadu. Con la discrezione della preghiera e della vicinanza ci accostiamo al dolore della mamma Piera, del padre Tonino, della sorella Andreana con Tonio e dei cari nipoti Alessandro, Valeria ed Emanuele. Ciao Giovanna – conclude il sacerdote – la tua giovane vita possa brillare in cielo”.

