Sardegna: 63enne stroncato da un infarto nella sua abitazione

Pubblicato il 19 Novembre, 2023

Inutile l’immediato intervento dell’elisoccorso: l’uomo ha avuto un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Si trovava all’interno della sua abitazione, al centro di Porto Torres, quando si è sentito male e si è accasciato a terra. Un infarto che non gli ha lasciato scampo. Un uomo di 63anni, originario della cittadina turritana, è morto questo pomeriggio senza che i soccorsi – arrivati tempestivamente – potessero fare nulla. Nonostante anche l’immediato intervento dell’elisoccorso Areus.

Soccorsi immediati

L’allarme è scattato intorno alle 17 di oggi quando il 63enne, improvvisamente, ha avuto un malore nella sua casa. I familiari hanno subito allertato i soccorsi, telefonando al 118 che ha inviato un’ambulanza medicalizzata dell’Avis. I medici, vista la gravità della situazione, hanno allertato anche l’elisoccorso che con tutta urgenza è atterrato in piazza degli Eroi dell’Onda, vicino al lungomare. Gli operatori sanitari hanno capito subito l’urgenza ed infatti hanno tentato ripetutamente di rianimare l’uomo, che era entrato in un uno stato di incoscienza. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare, nonostante tutte le manovre messe in atto dai medici il cuore dell’uomo ha smesso definitivamente di battere.

