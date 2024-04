Sardegna: cerca di uccidere la ex schiantandosi contro la sua auto

Pubblicato il 18 Aprile, 2024

L’uomo, già denunciato per stalking dalla ex compagna, è stato fermato con la pesante accusa di tentato omicidio.

Gli inquirenti ne sono certi: non è stato un incidente quello accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la stradale 126, a Carbonia. Ma un tentato femminicidio. Perché i protagonisti della terribile vicenda, Alessio Zonza, 50 anni, ex guardia giurata e Amanda Gallus, cassiera, anche lei 50enne, erano da tempo arrivati ai ferri corti nella loro relazione. Al punto che la donna aveva denunciato l’uomo per stalking e il giudice aveva firmato un provvedimento che vietava al suo ex compagno di avvicinarsi a lei. Cosi ieri pomeriggio – secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine – l’uomo alla guida della sua Alfa 147 si sarebbe volutamente scontrato contro la Ford Fiesta della ex compagna, facendola finire al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Dove è stata trasportata, in codice rosso, dall’elisoccorso del 118 nel reparto di ortopedia. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita, nonostante le numerose fratture. Il 50enne, invece, è stato ricoverato all’ospedale Sirai di Carbonia – piantonato dagli agenti di polizia – dove questa mattina intorno alle 4 è stato raggiunto dal provvedimento di “stato di fermo per tentato omicidio”, si legge nelle carte messe nero su bianco dagli investigatori.

La seguiva a distanza

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Carbonia e dai colleghi della squadra mobile di Cagliari – che hanno già visionato numerosi filmati di alcune telecamere presenti nella zona dell’incidente – Alessio Zonza stava seguendo a distanza la sua ex compagna. Improvvisamente, al chilometro 16 della statale 126, è accaduto il peggio. L’uomo infatti appena l’ha incrociata, avrebbe “cambiato corsia per provocare lo schianto”, assicurano gli investigatori. Uno schianto violento che ha ridotto in un ammasso di lamiere fumanti le due automobili coinvolte. Al punto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, insieme a due ambulanze medicalizzate del 118. Le indagini, comunque, sono ancora in corso.

