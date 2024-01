Sardegna: l’auto si ribalta e finisce in mare, 19enne muore mentre andava a lavorare

Pubblicato il 3 Gennaio, 2024

L’incidente costato la vita al 19enne è accaduto questa mattina sulla strada statale 195, in direzione di Pula, poco dopo il pontile della Rumianca.

Stava andando a lavorare a Pula, Massimo Cocco – il 19enne di Quartucciu morto questa mattina – poco dopo le 7, sulla strada statale 195. Proprio a pochi passi dal pontile della Rumianca. Il giovane, alla guida di una Renault Clio, avrebbe perso il controllo del mezzo, dopo essersi scontrato con una Fiat Marea. Per motivi che dovranno essere accertati dagli investigatori della polizia stradale, per primi intervenuti sul luogo, l’auto francese – guidata dalla vittima – dopo l’impatto avrebbe centrato il cordolo della strada e si sarebbe ribaltata. Per poi finire in acqua a testa in giù. Un impatto che è costato la vita al 19enne, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi che nulla hanno potuto fare.

L’impatto

Alla guida della Fiat Marea, contro la quale avrebbe impattato Massimo Cocco, viaggiavano marito, moglie e due figli che miracolosamente sono rimasti illesi. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Sicuramente una tragica fatalità costata la vita ad un 19enne che, tutti i giorni, percorreva la strada statale 195 per andare a lavorare, a Pula. Il traffico sulla statale è rimasto bloccato per diverso tempo. Questo per permettere agli agenti della polizia stradale di effettuare tutti i rilievi di rito. Sul luogo della tragedia, oltre che un’ambulanza medicalizzata del 118, sono intervenuti anche gli esperti sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo senza vita del giovane. Anche l’auto della vittima è stata portata via, dopo essere stata caricata con una gru sopra un mezzo di soccorso.

About Post Author