Sardegna: massacra di botte la compagna per strada e anche il poliziotto intervenuto per bloccarlo

Pubblicato il 4 Febbraio, 2024

L’uomo, 40 anni, dopo le botte alla compagna e al poliziotto è stato ammanettato con difficoltà dagli agenti della polizia municipale.

Stava massacrando di botte la compagna, in via Pola, a Cagliari, colpendola con calci e pungi quando – ieri sera – è stato notato da un agente della Polizia Municipale, che stava passando lì a bordo di un carroattrezzi, ed è immediatamente intervenuto per aiutare la donna in difficoltà. L’uomo, un 40enne di Quartu con precedenti penali, non ha gradito l’intervento dell’agente della polizia locale e si è scagliato con violenza anche contro di lui, collezionando una denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il poliziotto infatti ha reagito e – non con poche difficoltà – è riuscito a placare la furia dell’uomo anche grazie anche all’intervento dei colleghi. Dopo tutti i controlli di rito nella sede della polizia municipale di via Crespellani, l’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero. La compagna, in stato di agitazione, è stata riaccompagnata nella sua abitazione, dopo un controllo medico.

