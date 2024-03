Sardegna: senza laurea si fingeva medico nella casa per anziani, 42enne arrestata

Pubblicato il 12 Marzo, 2024

Secondo l’accusa la donna avrebbe falsificato tutti i documenti, assicurando di essere un medico.

Non aveva mai conseguito la laurea ma – a tutti gli effetti – lavorava come medico in una residenza per anziani di Nuxis. Una 42enne originaria di Cagliari, volto conosciuto dalle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri con le pesanti accuse di “possesso di documenti falsi, tentato esercizio della professione sanitaria e sostituzione di persona”, si legge nelle carte messe nero su bianco dagli investigatori. Ora la donna, dopo l’arresto e tutti i controlli di rito, è stata costretta “all’obbligo di dimora”, scrivono i carabinieri. Secondo l’accusa infatti la 42enne, senza aver nessun titolo, partecipava anche alle visite degli anziani presenti nella residenza e apprendeva tutte le procedure mediche che la struttura metteva in opera.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna – senza avere nessun titolo – sarebbe anche stata assunta dalla struttura medica che cercava con urgenza un medico. La 42enne, infatti, non solo non si era mai laureata in medicina ma aveva anche fornito una serie di documenti “taroccati”: dalla carta di identità, ai titoli di studio, compresa la falsa laurea che aveva tratto in inganno tutti, fingendo in maniera esemplare. Soltanto un dirigente sanitario, insospettito, non era convinto dell’autenticità della sua documentazione e aveva chiesto aiuto ai carabinieri. I militari, dopo brevi indagini, hanno scoperto l’inganno ed hanno arrestato la donna, soprattutto per tutelare i pazienti del centro per anziani.

