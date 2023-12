Sardegna: stava andando dai genitori, muore a 21 anni dopo essere uscito fuori strada con l’auto

Pubblicato il 31 Dicembre, 2023

Il giovane stava andando a casa dei genitori a Flumini di Quartu per festeggiare un compleanno quando – forse a causa di un colpo di sonno – è uscito fuori strada ed è morto praticamente sul colpo.

Una tragica fatalità, ieri notte, è costata la vita ad un ragazzo di 21 anni, Marco Alfonso, originario di Cagliari, che è morto dopo essere uscito fuori strada con la sua auto, una Smart. Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 17, la litoranea tra Cagliari e Villasimius – per raggiungere i genitori nella loro villetta a Flumini di Quartu – quando, per motivi che dovranno essere accertati dalle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada. Proprio all’altezza di via Leonardo da Vinci, a Quartu Sant’Elena.

L’incidente mortale

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Quartu – per primi intervenuti sul luogo della tragedia – il giovane era alla guida della sua Smart quando all’altezza del ristorante Clipper l’auto si è ribaltata più volte. Il 21 enne sarebbe morto praticamente sul colpo, nonostante l’intervento immediato di un’ambulanza medicalizzata del 118. Purtroppo i medici, nonostante tutti i tentativi di rianimazione, non hanno potuto constatare che il decesso del ragazzo. Toppo gravi le ferite e i traumi riportati durante il ribaltamento. Il giovane– stando alle prime indiscrezioni – stava raggiungendo i genitori nella loro abitazione dove si stava festeggiando la festa di compleanno per i 18 anni di un loro parente.

