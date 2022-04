Savona: fa il dito medio alla polizia locale con l’autovelox e sbanda. Sanzionato

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Un fatto parecchio singolare è accaduto oggi lungo la via Nazionale Piemonte a Vispa, un automobilista, infatti, dopo aver notato gli agenti della Polizia Locale intenti a regolare un’autovelox ha deciso di sporgersi dal finestrino per esibire il famoso gesto del dito medio seguito da insulti e parolacce.

L’automobilista in questione non è ancora stato indentificato ma a quanto riportato dagli agenti della polizia locale presenti l’uomo era alla guida id una Mercedes nera in evidente stato di alterazione, inoltre, nel tentativo di insultare gli agenti l’uomo ha anche sbandato ed invaso parzialmente la corsia opposta rendendosi un pericolo per gli altri utenti della strada.

Gli agenti, che erano impegnati in un altra attività, non hanno potuto inseguire immediatamente l’uomo che pertanto subito dopo il gesto è riuscito ad allontanarsi velocemente.

Adesso sono in corso tutte le verifiche per cercare di risalire all’identità del conducente della Mercedes nera che intanto è stato multato per la violazione dell’obbligo di mantenere rigorosamente la destra durante la marcia e il superamento della striscia continua.